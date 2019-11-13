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Стала известна личность девушки, пострадавшей от жены своего любовника в Ростовской области

Стала известна личность девушки, пострадавшей от жены своего любовника в Ростовской области
Установлена личность девушки, на которую напала жена любовника. Происшествие случилось 13 ноября в Багаевском районе.

Жительница Батайска решила разделаться с молодой девушкой, крутившей отношения с её мужем. Сев в автомобиль, она приехала в небольшой посёлок, где быстро узнала место жительства соперницы, 22-летней Виктории П. Она подстерегла её на улице и напала. Облив свою жертву уксусом, она достала нож. Злоумышленница стала резать её лицо и туловище. Когда Виктория перестала сопротивляться, она бросила её и уехала.

Девушку доставили в больницу. Как сообщает DonDay.ru, она находится в тяжёлом состоянии. Она получила химический ожог роговицы глаза. Есть вероятность, что она потеряет зрение.

В течение суток подозреваемую задержали. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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