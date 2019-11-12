Жительница Ростовской области напала на женщину с ножом, плеснув ей в лицо уксус



В Ростовской области одна женщина напала на другую. Случай произошёл в Багаевском районе вечером 13 ноября.



Злоумышленница приревновала соперницу к супругу. Она приехала из Батайска и, подкараулив на улице свою жертву, набросилась на неё. Женщина плеснула ей в лицо 70-процентный раствор уксуса. Затем она достала нож и несколько раз ранила потерпевшую в область лица и туловища. После этого подозреваемая села в машину и уехала.



Очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников скорой помощи и полицейских.



- Подозреваемую задержали в течение суток, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении неё возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.