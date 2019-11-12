Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жительница Ростовской области напала на женщину с ножом, плеснув ей в лицо уксус

Жительница Ростовской области напала на женщину с ножом, плеснув ей в лицо уксус
В Ростовской области одна женщина напала на другую. Случай произошёл в Багаевском районе вечером 13 ноября.

Злоумышленница приревновала соперницу к супругу. Она приехала из Батайска и, подкараулив на улице свою жертву, набросилась на неё. Женщина плеснула ей в лицо 70-процентный раствор уксуса. Затем она достала нож и несколько раз ранила потерпевшую в область лица и туловища. После этого подозреваемая села в машину и уехала.

Очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников скорой помощи и полицейских.

- Подозреваемую задержали в течение суток, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении неё возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.