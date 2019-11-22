Дончанка, облившая кислотой молодую любовницу мужа, требовала изменить меру пресечения



Евгения и пострадавшая Виктория



Жительница Батайска, напавшая на любовницу мужа, пыталась оспорить меру пресечения. Её обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Заседание состоялось 25 ноября в Ростовском областном суде.



Происшествие, достойное стать сюжетом для криминального фильма, случилось 13 ноября в станице Багаевской. Местные жители позвонили в полицию и сообщили о том, на улице женщина напала на прохожую. Как выяснилось позже, 35-летняя Евгения А. приехала из Батайска, узнав, что у её супруга есть любовница. Она узнала, как выглядит девушка, и где она живёт.



Евгения с супругом и двумя детьми



Подкараулив 22-летнюю Викторию П. на улице, она плеснула ей в лицо уксусной кислотой, а затем стала избивать. После этого она достала нож и порезала ей лицо. Когда пострадавшая потеряла сознание, злоумышленница села в машину и поехала домой. Очевидцы вызвали на место машину скорой помощи.



Врачи диагностировали у Виктории химический ожог роговицы глаз, ушибы и колото-резаные ранения. Сейчас она уже чувствует себя лучше, но, увы, вернуть полноценное зрение ей уже не удастся.



Нападавшую задержали в Батайске на следующие сутки. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ей назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. Евгения пыталась оспорить решение суда, но её ходатайство отклонили.



- Подозреваемая останется в СИЗО до 14 января 2020 года, - добавили в Ростовском суде.



Если вину женщины докажут, ей грозит до десяти лет лишения свободы.