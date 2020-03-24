Сразу два ландшафтных пожара полыхают в Ростовской области



В Ростовской области спасатели тушат сразу два ландшафтных пожара. Оба бушуют в Аксайском районе.



В районе судоремонтного района на улице Набережной 27 марта около 16 часов загорелась сухая трава. К тушению привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники.



В Большом Логе около 16:30 загорелась сухая растительность. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на место выехали четыре человека личного состава и одна единица техники.



Площадь пожаров неизвестна. Обстановка уточняется.

