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Сразу два ландшафтных пожара полыхают в Ростовской области

Сразу два ландшафтных пожара полыхают в Ростовской области
В Ростовской области спасатели тушат сразу два ландшафтных пожара. Оба бушуют в Аксайском районе.

В районе судоремонтного района на улице Набережной 27 марта около 16 часов загорелась сухая трава. К тушению привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники.

В Большом Логе около 16:30 загорелась сухая растительность. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на место выехали четыре человека личного состава и одна единица техники.

Площадь пожаров неизвестна. Обстановка уточняется.

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