Спустя четыре часа в Ростове потушили крупный пожар в садовом товариществе



В Ростове ликвидировали пожар в садовом товариществе, расположенном в Северном микрорайоне. На тушение ушло примерно четыре часа. Возгорание произошло в СТ «Виноградарь» примерно в 11 часов 19 сентября.



Сначала огонь охватил два частных дома. С огнём боролись 51 пожарный и 14 единиц техники. Около 15 часов в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя ликвидировали на площади 300 квадратных метров.



Информации о пострадавших пока нет.

