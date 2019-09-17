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Спустя четыре часа в Ростове потушили крупный пожар в садовом товариществе

Спустя четыре часа в Ростове потушили крупный пожар в садовом товариществе
В Ростове ликвидировали пожар в садовом товариществе, расположенном в Северном микрорайоне. На тушение ушло примерно четыре часа. Возгорание произошло в СТ «Виноградарь» примерно в 11 часов 19 сентября.

Сначала огонь охватил два частных дома. С огнём боролись 51 пожарный и 14 единиц техники. Около 15 часов в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя ликвидировали на площади 300 квадратных метров.

Информации о пострадавших пока нет.

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