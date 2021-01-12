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Спасатели потушили пожар в мебельном цехе в Ростовской области

Спасатели потушили пожар в мебельном цехе в Ростовской области
Пожарные ликвидировали пламя в мебельном цехе в Волгодонске. Возгорание случилось днем 14 января на улице Цимлянское шоссе, 45Б.

На место направили 21 человека личного состава МЧС и пять спецмашин. Пока спасатели ехали на вызов, огонь, охвативший порядка 30 квадратных метров, повредил котельную. Прибывшие огнеборцы полностью ликвидировали пожар спустя час.

- Из здания эвакуированы 60 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Во время ЧП никто не пострадал.

Из открытых источников известно, что мебельный цех принадлежит бизнесмену Николаю Тарасову и существует с 1996 года. Очевидно, после происшествия предпринимателю придется потратить немало денег, чтобы отремонтировать и восстановить здание. Более того, часть товара также могла сгореть.

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