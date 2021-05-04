В Ростовской области четыре часа тушили крупный пожар в ресторане
В Ростовской области в ресторане произошел пожар. ЧП случилось 6 мая в городе Морозовск.
По предварительной информации, ресторан на улице Ворошилова, 364 загорелся около полудня. Сотрудники заведения сразу же вызвали пожарных.
- На место направили восемь спасателей и две единицы спецтехники, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.
По словам очевидцев, огонь можно было потушить намного быстрее. Однако прибывшие пожарные не торопились бороться с огнем.
- Они 40 минут просто ходили вокруг ресторана, - рассказали люди, наблюдавшие за пожаром.
За это время небольшое возгорание превратилось в крупный пожар. Пламя охватило почти 100 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось к 16 часам.
К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Однако владельцы ресторана потерпели многомиллионные убытки. Сейчас они выносят из здания уцелевшие вещи.