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В Ростовской области четыре часа тушили крупный пожар в ресторане

В Ростовской области четыре часа тушили крупный пожар в ресторане
В Ростовской области в ресторане произошел пожар. ЧП случилось 6 мая в городе Морозовск.

По предварительной информации, ресторан на улице Ворошилова, 364 загорелся около полудня. Сотрудники заведения сразу же вызвали пожарных.

- На место направили восемь спасателей и две единицы спецтехники, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

По словам очевидцев, огонь можно было потушить намного быстрее. Однако прибывшие пожарные не торопились бороться с огнем.

- Они 40 минут просто ходили вокруг ресторана, - рассказали люди, наблюдавшие за пожаром.

За это время небольшое возгорание превратилось в крупный пожар. Пламя охватило почти 100 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось к 16 часам.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Однако владельцы ресторана потерпели многомиллионные убытки. Сейчас они выносят из здания уцелевшие вещи.

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