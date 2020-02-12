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Следователи начали проверку по факту гибели рабочего в Ростовской области

Следователи начали проверку по факту гибели рабочего в Ростовской области
В Ростовской области правоохранители проводят проверку по факту падения рабочего с автокрана. Трагический случай произошёл в Новошахтинске 13 февраля.

На объекте на улице Харьковской работала бригада строителей. На автокране был 67-летний Виктор Р. В какой-то момент он сорвался и, упав с большой высоты на землю, погиб.

По данным следственного отдела Новошахтинска, здесь усматриваются признаки преступления по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований охраны труда». Специалисты начали проверку по данному факту.

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