Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

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Силами и средствами ПВО была отражена атака беспилотников в Ростовской области. Четыре дрона были уничтожены вечером 7 марта.Их сбили на территории Миллеровского и Чертковского районов. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, по предварительным данным, в результате никто не пострадал. Разрушений на земле нет.Напомним, что 6 марта врио губернатора Ростовской области подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы взрывов.