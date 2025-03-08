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Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области
Силами и средствами ПВО была отражена атака беспилотников в Ростовской области. Четыре дрона были уничтожены вечером 7 марта.

Их сбили на территории Миллеровского и Чертковского районов. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, по предварительным данным, в результате никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

Напомним, что 6 марта врио губернатора Ростовской области подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы взрывов.
Фото: Ростов.Ру
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