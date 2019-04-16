Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Годовалый ребёнок отравился газом в Ростове

Годовалый ребёнок отравился газом в Ростове
В Ростове годовалый ребёнок госпитализирован с отравлением бытовым газом. ЧП произошло днём 17 апреля.

Малыша доставили в медучреждение из дома на улице 4-й Канатной, расположенного в садоводческом товариществе «Энергия».
По предварительным данным, в газовой колонке, установленной в доме, перестала работать тяга в газовой колонке, пишет DonDay. Родители мальчика почувствовали запах газа и проветрили комнаты. Несмотря на это, через время ребёнку стало плохо. Малыш сначала начал плакать, а затем рвать.

Взволнованные родители вызвали скорую. Прибывшие медики госпитализировали малыша с диагнозом отравлением бытовым газом в городскую больницу № 20.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.