Годовалый ребёнок отравился газом в Ростове



В Ростове годовалый ребёнок госпитализирован с отравлением бытовым газом. ЧП произошло днём 17 апреля.



Малыша доставили в медучреждение из дома на улице 4-й Канатной, расположенного в садоводческом товариществе «Энергия».

По предварительным данным, в газовой колонке, установленной в доме, перестала работать тяга в газовой колонке, пишет DonDay. Родители мальчика почувствовали запах газа и проветрили комнаты. Несмотря на это, через время ребёнку стало плохо. Малыш сначала начал плакать, а затем рвать.



Взволнованные родители вызвали скорую. Прибывшие медики госпитализировали малыша с диагнозом отравлением бытовым газом в городскую больницу № 20.