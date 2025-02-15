Фото: Donday.

Осколки упавшего БПЛА в Ростове могут быть взрывоопасными. Происшествие случилось в ночь на 15 февраля в переулке Ермака, 34.Как сообщает портал Donday, около 2 часов ночи жители услышали громкий хлопок. Оказалось, что осколок беспилотника пробил кровлю и упал внутрь дома. Люди сразу же проснулись и выбежали на улицу, опасаясь взрыва оставшейся части дрона.Сейчас место падения обломков беспилотника огорожено сигнальной лентой, и горожан не подпускают к дому. На месте работают взрывотехники, которые проверяют, представляет ли упавшая часть дрона опасность.Жильцы пострадавшего дома ожидают решения технических специалистов в автобусе, припаркованном недалеко от места происшествия. Некоторые соседи, проведя бессонную ночь, отправились к родным.В доме отключён газ, и на месте аварии продолжают работать экстренные службы.Напомним, ранее над территорией донского региона были сбиты дроны. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах.