Крупный ландшафтный пожар тушат в районе старого аэропорта в Ростове
В Ростове ликвидируют крупный ландшафтный пожар. Возгорание произошло 19 февраля в районе старого аэропорта на проспекте Шолохова.
В поле загорелась трава. Огонь быстро распространился по сухой растительности и к обеду охватил площадь 2 500 квадратных метров.
В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что на борьбу с огнём брошены силы в количестве 31 спасателя и восьми единиц техники.
- Угрозы распространения пламени на жилые здания нет, - добавили в пресс-службе спасательного ведомства.
В настоящее время тушение продолжается.