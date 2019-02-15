Крупный ландшафтный пожар тушат в районе старого аэропорта в Ростове



В Ростове ликвидируют крупный ландшафтный пожар. Возгорание произошло 19 февраля в районе старого аэропорта на проспекте Шолохова.



В поле загорелась трава. Огонь быстро распространился по сухой растительности и к обеду охватил площадь 2 500 квадратных метров.

В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что на борьбу с огнём брошены силы в количестве 31 спасателя и восьми единиц техники.

- Угрозы распространения пламени на жилые здания нет, - добавили в пресс-службе спасательного ведомства.



В настоящее время тушение продолжается.

