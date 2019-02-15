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Крупный ландшафтный пожар тушат в районе старого аэропорта в Ростове

Крупный ландшафтный пожар тушат в районе старого аэропорта в Ростове
В Ростове ликвидируют крупный ландшафтный пожар. Возгорание произошло 19 февраля в районе старого аэропорта на проспекте Шолохова.

В поле загорелась трава. Огонь быстро распространился по сухой растительности и к обеду охватил площадь 2 500 квадратных метров.
В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что на борьбу с огнём брошены силы в количестве 31 спасателя и восьми единиц техники.
- Угрозы распространения пламени на жилые здания нет, - добавили в пресс-службе спасательного ведомства.

В настоящее время тушение продолжается.
Крупный ландшафтный пожар тушат в районе старого аэропорта в Ростове

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