Ростовские следователи проводят проверку по факту падения ребенка с балкона

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове-на-Дону следователи начали проверку по факту падения 5-летнего мальчика с балкона. Происшествие случилось 21 апреля на улице Полторацкого.Ребенок сорвался с высоты третьего этажа. На вызов приехали медицинские работники. Пострадавшего доставили в больницу. Как сообщили в региональном СУ СКР, мальчик был госпитализирован.- Ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль, - заявили в прокуратуре Ростовской области.В каком состоянии находится ребенок, пока не известно.