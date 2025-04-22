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Ростовские следователи проводят проверку по факту падения ребенка с балкона

Ростовские следователи проводят проверку по факту падения ребенка с балкона
В Ростове-на-Дону следователи начали проверку по факту падения 5-летнего мальчика с балкона. Происшествие случилось 21 апреля на улице Полторацкого.

Ребенок сорвался с высоты третьего этажа. На вызов приехали медицинские работники. Пострадавшего доставили в больницу. Как сообщили в региональном СУ СКР, мальчик был госпитализирован.

- Ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль, - заявили в прокуратуре Ростовской области.

В каком состоянии находится ребенок, пока не известно.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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