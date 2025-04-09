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Следователи проводят проверки по факту падения из окна ребенка

Следователи проводят проверки по факту падения из окна ребенка
В Ростове проводят проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка, выпавшего из окна многоэтажки. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.

ЧП произошло 8 апреля на улице Еременко. Малыш находился на 12-м этаже многоэтажки. В какой-то момент он не удержался и сорвался вниз с высоты. В результате произошедшего его госпитализировали.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, обстоятельства травмирования ребенка выясняют, - добавили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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