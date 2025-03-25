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«Ростовская АЭС – Тихорецк № 2» отключилась из-за атаки БПЛА

«Ростовская АЭС – Тихорецк № 2» отключилась из-за атаки БПЛА
«Ростовская АЭС – Тихорецк № 2» отключилась из-за атаки дронов. Информацию об этом сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, 24 марта произошла атака беспилотников на филиал ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате была отключена высоковольтная линия (500 кВ) «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2». К счастью, специалисты успели предотвратить последствия.

- Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала отключение не привело к негативным последствиям для потребителей, - сообщили в ведомстве.
Фото: Россети-Юг
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