«Ростовская АЭС – Тихорецк № 2» отключилась из-за атаки БПЛА
«Ростовская АЭС – Тихорецк № 2» отключилась из-за атаки дронов. Информацию об этом сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, 24 марта произошла атака беспилотников на филиал ПАО «Россети» в Краснодарском крае. В результате была отключена высоковольтная линия (500 кВ) «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2». К счастью, специалисты успели предотвратить последствия.
- Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала отключение не привело к негативным последствиям для потребителей, - сообщили в ведомстве.