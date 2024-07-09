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В Ростовской области на ремонт электроподстанции после атаки дронов понадобится три дня

В Ростовской области на ремонт электроподстанции после атаки дронов понадобится три дня
В Ростовской области на восстановление поврежденной пожаром электроподстанции потребуется около трех суток. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

Ночью 9 июля два трансформатора в Родионово-Несветайском районе загорелись после атаки беспилотников. Огонь охватил около 60 квадратных метров. Потушить пламя спасателям удалось примерно к 06:00.

Напомним, что ночью Ростовская область попала под массовую атаку БПЛА. Для ее отражения были задействованы авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы и т. д. Всего над регионом уничтожили 21 летательный аппарат.
Фото для иллюстрации: Россети Юг
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