В Ростовской области на ремонт электроподстанции после атаки дронов понадобится три дня

Фото для иллюстрации: Россети Юг

В Ростовской области на восстановление поврежденной пожаром электроподстанции потребуется около трех суток. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.Ночью 9 июля два трансформатора в Родионово-Несветайском районе загорелись после атаки беспилотников. Огонь охватил около 60 квадратных метров. Потушить пламя спасателям удалось примерно к 06:00.Напомним, что ночью Ростовская область попала под массовую атаку БПЛА. Для ее отражения были задействованы авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы и т. д. Всего над регионом уничтожили 21 летательный аппарат.