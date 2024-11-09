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Молодая девушка погибла в ДТП на трассе Тихорецк - Ростовская область. Вечером 8 ноября приблизительно в 20:30 по трассе Тихорецк – Белая Глина – граница с Ростовской областью двигался 25-летний житель Тихорецка на «Митсубиси Эклипс». Он направлялся со стороны станицы Терновской к федеральной автодороге «Кавказ».На одном из поворотов дороги водитель не справился с управлением, что привело к выезду на обочину и столкновению с деревом.В результате данного дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка получила травмы, от которых скончалась на месте.