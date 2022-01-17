Ростовчанка нашла гранату на балконе девятиэтажки

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Ростовчанка обнаружила на балконе девятиэтажки ручную оборонительную гранату Ф-1, пишетсо ссылкой на источник. Происшествие случилось днем 18 января на улице Малиновского, 68/2 в Советском районе города.Женщина наткнулась на опасный предмет случайно. Она незамедлительно сообщила об опасной находке в службу спасения и предупредила о ней жильцов.Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли гранату из дома. К счастью, никто не пострадал. Как боеприпас попал в многоэтажку, пока не известно.