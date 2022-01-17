Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ростовчанка нашла гранату на балконе девятиэтажки

Ростовчанка нашла гранату на балконе девятиэтажки
Ростовчанка обнаружила на балконе девятиэтажки ручную оборонительную гранату Ф-1, пишет donday.ru со ссылкой на источник. Происшествие случилось днем 18 января на улице Малиновского, 68/2 в Советском районе города.

Женщина наткнулась на опасный предмет случайно. Она незамедлительно сообщила об опасной находке в службу спасения и предупредила о ней жильцов.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли гранату из дома. К счастью, никто не пострадал. Как боеприпас попал в многоэтажку, пока не известно.
Фото: respublic.net
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.