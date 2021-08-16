Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Ростовчанин украл коляску у инвалида в Сочи

Ростовчанин украл коляску у инвалида в Сочи
Приезжий из Ростова-на-Дону украл коляску у инвалида в Сочи. Об этом сообщает городское УВД.

Сообщение о краже поступило на днях. Мужчина с ограниченными возможностями рассказал, что средство передвижения у него забрали тайком, когда он на костылях зашел в магазин, а коляску оставил у входа.



Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения и поймали в тот же день. На 26-летнего парня завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.