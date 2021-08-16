Ростовчанин украл коляску у инвалида в Сочи

Приезжий из Ростова-на-Дону украл коляску у инвалида в Сочи. Об этом сообщает городское УВД.Сообщение о краже поступило на днях. Мужчина с ограниченными возможностями рассказал, что средство передвижения у него забрали тайком, когда он на костылях зашел в магазин, а коляску оставил у входа.Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения и поймали в тот же день. На 26-летнего парня завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.