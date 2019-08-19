В Ростовской области в заброшенном доме культуры произошёл пожар



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В трёхэтажном здании бывшего дома культуры в Шахтах произошёл пожар. Возгорание началось около четырёх часов утра 20 августа.



В неэксплуатируемом помещении на улице Свободы в момент происшествия находился человек. Прибывшие пожарные спасли мужчину. Огнём была охвачена площадь четыре квадратных метра.

- В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.



Спасатели потушили пламя за несколько минут. К ликвидации возгорания привлекались пять спасателей и две единицы техники.



Предположительно, огонь в заброшенном здании развели забравшиеся внутрь бездомные.