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В Ростовской области в заброшенном доме культуры произошёл пожар

В Ростовской области в заброшенном доме культуры произошёл пожар
Фото: kpcdn.net
В трёхэтажном здании бывшего дома культуры в Шахтах произошёл пожар. Возгорание началось около четырёх часов утра 20 августа.

В неэксплуатируемом помещении на улице Свободы в момент происшествия находился человек. Прибывшие пожарные спасли мужчину. Огнём была охвачена площадь четыре квадратных метра.
- В результате пожара никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.

Спасатели потушили пламя за несколько минут. К ликвидации возгорания привлекались пять спасателей и две единицы техники.

Предположительно, огонь в заброшенном здании развели забравшиеся внутрь бездомные.

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