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Ростовчанин пострадал во время пожара в заброшенном здании

Ростовчанин пострадал во время пожара в заброшенном здании
Житель Ростова пострадал во время пожара в заброшенном здании по переулку Машиностроителей в Ростове-на-Дону. Личность его устанавливают, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около пяти часов вечера 5 ноября. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже распространился на восемь квадратных метров. Полностью потушить пламя удалось к началу шестого вечера.

В огне пострадал человек, который в момент происшествия находился в заброшенном здании. Причины пожара устанавливают.

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