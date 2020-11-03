Ростовчанин пострадал во время пожара в заброшенном здании

Житель Ростова пострадал во время пожара в заброшенном здании по переулку Машиностроителей в Ростове-на-Дону. Личность его устанавливают, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около пяти часов вечера 5 ноября. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже распространился на восемь квадратных метров. Полностью потушить пламя удалось к началу шестого вечера.В огне пострадал человек, который в момент происшествия находился в заброшенном здании. Причины пожара устанавливают.