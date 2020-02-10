Ростовчанин обвиняется в поджоге своей сожительницы



В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице.



Трагический случай произошёл в январе 2020 года. По версии следствия, между 37-летним мужчиной и его 40-летней гражданской супругой произошла ссора. Во время скандала ростовчанин облил женщину этиловым спиртом. Жидкость попала на руки мужчины, в итоге, когда он прикуривал сигарету, вспыхнуло пламя. Огонь перекинулся на сожительницу. Подозреваемый пытался потушить пламя, но, несмотря на это, женщина получила сильные ожоги.



Пострадавшую доставили в больницу, где она 4 февраля скончалась. У мужчины диагностировали ожоги предплечий и кистей рук 2-3-й степеней.

- В отношении сожителя погибшей возбуждено уголовное дело, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия.



В рамках расследования назначено проведение необходимых экспертиз.