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Ростовчане пожаловались на бесконечные пробки из-за ямы на дороге

Ростовчане пожаловались на бесконечные пробки из-за ямы на дороге

В Ростове огромная выбоина рядом с переездом на улице Мечникова ежедневно становится причиной затяжных пробок. Ростовчане написали об этом на популярном городском портале.

Каждый день водители стоят в очереди при переезде через железнодорожное полотно, после чего попадают еще в одну пробку. На одном из поворотов буквально нет куска асфальта. Яма длинная и широкая, поэтому ее нельзя проехать быстро, есть риск повредить автомобиль. Чтобы избежать затрат на ремонт транспортного средства, водители замедляются, а за ними формируется колонна из нескольких машин.

Ростовчане поделились фотографиями проблемного участка дороги.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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