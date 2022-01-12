Ростовчане пожаловались на бесконечные пробки из-за ямы на дороге

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Ростове огромная выбоина рядом с переездом на улице Мечникова ежедневно становится причиной затяжных пробок. Ростовчане написали об этом на популярном городском портале.Каждый день водители стоят в очереди при переезде через железнодорожное полотно, после чего попадают еще в одну пробку. На одном из поворотов буквально нет куска асфальта. Яма длинная и широкая, поэтому ее нельзя проехать быстро, есть риск повредить автомобиль. Чтобы избежать затрат на ремонт транспортного средства, водители замедляются, а за ними формируется колонна из нескольких машин.Ростовчане поделились фотографиями проблемного участка дороги.