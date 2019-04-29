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Ростовчане подрались с сотрудниками такси

Ростовчане подрались с сотрудниками такси
В донской столице жители дома на проспекте Шолохова подрались с таксистами. Происшествие случилось около полуночи возле дома № 128/1.

По словам очевидцев, жители дома услышали крики и выстрелы. Оказалось, что на улице местные жители ругаются с таксистами. Причиной конфликта якобы стало то, что один из таксистов решил справить нужду и зашел в дом.


В это время вышли соседи, в итоге завязался конфликт. Через какое-то время к месту подъехали еще несколько машин такси, подошли на помощь горожанам и соседи. В ход пошли газовые баллончики, огнестрельное оружие, дубинки и кулаки.

После возни конфликтующие стороны разошлись. К счастью, никто в результате потасовки не пострадал. Сейчас правоохранители проводят по данному факту проверку.

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