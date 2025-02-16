Ростовчан напугали звуки взрывов 16 февраля

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В Ростове-на-Дону жители района Западный сообщили о звуках, напоминающих взрывы, которые раздавались над городом. Информация об этом появилась в социальных сетях 16 февраля.По словам местных жителей, громкие звуки были услышаны около 15:30 в жилом массиве Западный.Некоторые граждан высказывают предположение, что могла сработать система противовоздушной обороны. Кроме того, люди отметили наличие инверсионных следов в районе Левенцовки. На данный момент официальные представители не предоставили никаких комментариев по данному вопросу.