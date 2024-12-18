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Жители Сельмаша в Ростове услышали громкие звуки взрывов ночью 18 декабря

Жители Сельмаша в Ростове услышали громкие звуки взрывов ночью 18 декабря
Жители Ростова-на-Дону сообщают о громких звуках, напоминающих взрывы. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях 18 декабря.

По словам горожан, шум был слышен в районе Сельмаша несколько раз. Также жители Александровки сообщили о громких хлопках.

Некоторые предполагают, что это может быть связано с работой системы противовоздушной обороны. Возможно, самолет летел на сверхзвуковой скорости или же кто-то запустил фейерверк, несмотря на запрет.

Официальных комментариев от соответствующих служб пока не поступало.
Фото: РостовРу
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