Жители Сельмаша в Ростове услышали громкие звуки взрывов ночью 18 декабря

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Жители Ростова-на-Дону сообщают о громких звуках, напоминающих взрывы. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях 18 декабря.По словам горожан, шум был слышен в районе Сельмаша несколько раз. Также жители Александровки сообщили о громких хлопках.Некоторые предполагают, что это может быть связано с работой системы противовоздушной обороны. Возможно, самолет летел на сверхзвуковой скорости или же кто-то запустил фейерверк, несмотря на запрет.Официальных комментариев от соответствующих служб пока не поступало.