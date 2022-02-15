Молодой мужчина из Семикаракорска пропал по пути в Ростов

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В Ростовской области около четырех дней разыскивают без вести пропавшего 33-летнего мужчину. Андрей Белецкий перестал выходить на связь 12 февраля.Сам Андрей живет в Семикаракорске. В тот день около семи вечера он вышел из такси недалеко от заправки в 23-м переулке и пропал. Известно, что он планировал поехать в Ростов. Обеспокоенные родственники пытались дозвониться ему, искали его самостоятельно, но успехом поиски не увенчались. Тогда семья обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении.Пропавший плотного телосложения, темноволосый. Во что мужчина был одет в день исчезновения, неизвестно.Если кто-то видел его или что-то знает, просьба сообщить по номеру: +7-909-442-56-11 (Вера).