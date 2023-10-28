Родные ищут 26-летнего контрактника из Ростова, пропавшего под Бахмутом

Фото: Соцсети.

Родственники ищут пропавшего под Бахмутом бойца из Ростова-на-Дону. Николай Кудинов (позывной «Охотник») не выходит на связь с близкими уже почти два месяца.Николаю – 26 лет. Он служит по контракту в ВС РФ в войсковой части № 29297 в 1 008-м полку третьем батальоне седьмой роте. Родным последний раз Николай звонил еще 6 сентября. Сказал, что находится в районе Клещеевки, под Бахмутом. Больше ростовчанин не звонил.Близкие не теряют надежды, что Николай вернется домой живым и здоровым. Возможно, он получил ранение и не помнит, откуда он.Если вам что-то известно о местонахождении Николая, позвоните по номеру: 8- 961-323-04-24.