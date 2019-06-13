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Рецидивист похитил украшения на 150 тысяч рублей в Таганроге

Рецидивист похитил украшения на 150 тысяч рублей в Таганроге
В Таганроге молодой человек украл ювелирные украшения на 150 тысяч рублей. Он взломал дверь и проник внутрь квартиры, рассказали 15 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Из жилища он похитил драгоценности и скрылся. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка украденного обратилась в полицию. Вскоре злоумышленника задержали.

- Им оказался 21-летний подозреваемый, ранее судимый за кражу и грабеж, - сообщили в ведомстве.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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