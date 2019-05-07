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Житель Ростова пробрался в чужой дом и похитил ювелирные украшения и норковую шубу

Житель Ростова пробрался в чужой дом и похитил ювелирные украшения и норковую шубу
Рецидивист в Ростове похитил у женщины драгоценности и норковую шубу. Как 10 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону, сумма похищенного составила более 300 тысяч рублей.

Мужчина пробрался в чужой дом в Ворошиловском районе. Он забрал оттуда ювелирные украшения на сумму около 100 тысяч рублей и шубу стоимостью примерно 213 тысяч рублей. Через какое-то время полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний ростовчанин, ранее судимый за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

- Сейчас фигурант находится под стражей, - добавили в ведомстве.

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