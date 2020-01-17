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Знакомый украл у ростовчанки украшения на 70 тысяч рублей

Знакомый украл у ростовчанки украшения на 70 тысяч рублей
В Ростове 29-летний молодой человек украл у своей знакомой украшения на 70 тысяч рублей. Подозреваемого задержали 19 января.

Злоумышленник пришёл в гости к жительнице Пролетарского района донской столицы. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, он выкрал ювелирные украшения. Ростовчанка после ухода гостя обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Подозреваемый помещён под подписку о невыезде.

Как выяснилось, ранее молодой человек был судим за хранение наркотиков.

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