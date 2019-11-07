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Рабочий сорвался в чашу бассейна во время ремонта крыши спорткомплекса в Батайске

Рабочий сорвался в чашу бассейна во время ремонта крыши спорткомплекса в Батайске
В Батайске во время ремонта крыши в спортивном комплексе пострадал рабочий. ЧП произошло 8 ноября.

Бригада кровельщиков восстанавливала крышу, повреждённую в результате урагана в сентябре. Тогда сильным ветром сорвало около 150 квадратных метров покрытия. При работах один из мужчин сорвался и упал в чашу бассейна. Водный комплекс был закрыт на ремонт до конца года, поэтому воды в бассейне не было, сообщает «Батайское время».

Рабочий получил многочисленные травмы, ушибы и переломы. Пострадавшего на «скорой» доставили в ЦГБ Батайска.

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