Рабочий сорвался в чашу бассейна во время ремонта крыши спорткомплекса в Батайске



В Батайске во время ремонта крыши в спортивном комплексе пострадал рабочий. ЧП произошло 8 ноября.



Бригада кровельщиков восстанавливала крышу, повреждённую в результате урагана в сентябре. Тогда сильным ветром сорвало около 150 квадратных метров покрытия. При работах один из мужчин сорвался и упал в чашу бассейна. Водный комплекс был закрыт на ремонт до конца года, поэтому воды в бассейне не было, сообщает «Батайское время».



Рабочий получил многочисленные травмы, ушибы и переломы. Пострадавшего на «скорой» доставили в ЦГБ Батайска.