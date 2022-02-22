Рабочие шахты «Обуховской» остаются под завалами уже больше суток
Рабочие шахты «Обуховской» находятся под завалами уже больше суток. На то, чтобы их освободить, может уйти несколько дней, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
С оказавшимися в ловушке людьми поддерживается телефонная связь. Каждые два часа они сообщают о своем состоянии, а также о запасах еды и питья. Жизни рабочих ничего угрожает, им остается ждать освобождения.
Порода кровли в шахте рухнула утром 25 февраля во время подготовки к основным работам. В результате ЧП под завалами оказались трое горняков. Им через вентиляционную шахту передают еду и питье.