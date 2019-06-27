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Пьяная женщина выпрыгнула с четвертого этажа в Ростове

Пьяная женщина выпрыгнула с четвертого этажа в Ростове
В Ростове пьяная женщина выпрыгнула из окна четвертого этажа. ЧП произошло рано утром 29 июня на улице Врубовой.

По словам свидетелей происшествия, ростовчанка спасалась бегством через окно от своих собутыльников. Падая вниз, она зацепилась за провода. Они замедлили падение. Кроме того, над нижним этажом оказался козырек.

Инцидент наделал много шума. В результате в выходной день жильцам дома выспаться не удалось. Женщина, не рассчитавшая свою норму алкоголя, разбудила всех соседей.

Жильцы рассказали, что в результате происшествия женщина сломала ногу. Однако ей удалось самостоятельно спуститься с козырька на землю.

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