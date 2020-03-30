В Ростове возбудили дело в отношении матери, ребенок которой погиб в пожаре



Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Неклиновского района. Она обвиняется в смерти по неосторожности своего сына.



По версии следствия, 27 февраля женщина ушла из дома, оставив без присмотра своего 2-летнего ребёнка. Входную дверь она заперла на навесной замок. Оставшись дома один, малыш нашёл спички. Играя с ними, мальчик поджёг кровать. Помочь в этот момент ему было некому. В результате случившегося пожара, ребёнок погиб.



Как позже установили эксперты, смерть наступила в результате острого ингаляционного отравления окисью углерода.

- Таким образом, гибель ребёнка произошла из-за небрежности подозреваемый, которая хотя и не предвидела возможности наступления опасных последствий в результате своих действий, но при необходимой предусмотрительности, а также в силу своего возраста и жизненного опыта могла и должна была их предвидеть, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.