Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове возбудили дело в отношении матери, ребенок которой погиб в пожаре

В Ростове возбудили дело в отношении матери, ребенок которой погиб в пожаре
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Неклиновского района. Она обвиняется в смерти по неосторожности своего сына.

По версии следствия, 27 февраля женщина ушла из дома, оставив без присмотра своего 2-летнего ребёнка. Входную дверь она заперла на навесной замок. Оставшись дома один, малыш нашёл спички. Играя с ними, мальчик поджёг кровать. Помочь в этот момент ему было некому. В результате случившегося пожара, ребёнок погиб.

Как позже установили эксперты, смерть наступила в результате острого ингаляционного отравления окисью углерода.
- Таким образом, гибель ребёнка произошла из-за небрежности подозреваемый, которая хотя и не предвидела возможности наступления опасных последствий в результате своих действий, но при необходимой предусмотрительности, а также в силу своего возраста и жизненного опыта могла и должна была их предвидеть, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.