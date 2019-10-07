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Пропавшую пять месяцев назад девушку из Адыгеи ищут в Ростовской области

Пропавшую пять месяцев назад девушку из Адыгеи ищут в Ростовской области
Пропавшую в Адыгее девушку разыскивают в Ростовской области. Дарью Шопину ищут уже пять месяцев.

Девушка исчезла 24 мая в городе Майкопе. В тот день она, как обычно, вышла из школы по окончании уроков. Домой она не пришла. Больше 16-летнюю девушку никто не видел. В её поисках участвуют правоохранители и поисковики. Дашу разыскивают по всей Адыгее и даже в других регионах. Родственники и друзья не перестают надеяться найти её живой и невредимой.

Рост Шопиной – примерно 165-170 сантиметров, телосложение среднее. У неё прямые русые волосы и серые глаза. В день пропажи на ней были белая блузка, чёрные брюки, тёмно-синяя кофта и кроссовки того же цвета. При себе у неё был синий рюкзак.

Если вы обладаете хоть какой-то информацией о местонахождении Дарьи Шопиной, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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