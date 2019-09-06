Пять месяцев в Ростове ищут девушку, ушедшую из больницы



В Ростовской области уже пять месяцев разыскивают девушку, ушедшую из больницы. Местонахождение 17-летней Татьяны Черней неизвестно с 28 апреля. В тот день она вышла из одного из лечебных учреждений Ростова-на-Дону и бесследно исчезла.



Сейчас в поисках Татьяны участвуют полицейские. На вид Черней 20-25 лет, её рост — 160 сантиметров, телосложение — плотное. У неё короткие светлые волосы, стрижка каре, глаза серо-голубые.



В день пропажи она была одета в спортивный костюм голубого цвета и белые кроссовки.



Напомним, Татьяна Черней уже пропадала в июне 2018 года. Тогда она ушла из дома в селе Средний Егорлык. Тогда отмечалось, что девушке требуется медицинская помощь.



Если вы встречали девушку на фотографии, позвоните по телефонам 8-863-492-33-12, 8-928-216-72-48 или 02.