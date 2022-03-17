Пропавший по пути из Семикаракорска в Ростов мужчина утонул в водоеме
В Ростовской области нашли труп мужчины, пропавшего по дороге из Семикаракорска в Ростов. Тело 33-летнего Андрея Белецкого обнаружили у водоема в черте города 18 марта, сообщает портал Donday.
Ранее Rostov.ru сообщал об исчезновении мужчины. Вечером 12 февраля Андрей заказал такси на Ростов, но водитель отказался ехать так далеко. Тогда мужчина вышел из машины у одной из заправок. С тех пор связи с ним у родных не было. Позже Андрея видели рядом с дачным сектором по пути в Гортоп, но и тогда поиски не привели к результату.
И только спустя месяц его тело нашли возле одного из водоемов. Что стало причиной смерти и как именно погиб Андрей, пока остается неизвестным.