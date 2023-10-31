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Пропавшего 23-летнего парня из Таганрога нашли мертвым

Пропавшего 23-летнего парня из Таганрога нашли мертвым
В Таганроге пропавшего 23-летнего парня нашли мертвым недалеко от его дома. Артем Бевз не выходил на связь примерно месяц.

Молодой человек 7 октября пошел в магазин, но домой так и не вернулся. Родственники написали заявление в полицию о пропаже. К поискам были подключены волонтерские отряды. Близкие, друзья и добровольцы разыскивали парня. 30 октября стало известно, что Артема нашли мертвым.

Труп Артема обнаружили недалеко от дома. Признаков насильственной смерти нет.
Фото: Лиза Алерт.
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