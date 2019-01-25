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Пропавшего месяц назад 18-летнего парня нашли мёртвым в Ростовской области

Пропавшего месяц назад 18-летнего парня нашли мёртвым в Ростовской области
В посёлке Зимовники Ростовской области обнаружили труп пропавшего месяц назад Леонида Бобнева.

С 29 декабря близкие разыскивали 18-летнего парня. Они обратились за помощью к правоохранителям, когда молодой человек не вернулся домой.

Спустя месяц стало известно, что Леонид найден мёртвым. Прохожие наткнулись на его тело днём 18 января. Оно лежало рядом с домом №1 по улице Элеваторная.

Как сообщил источник, на трупе обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Почему Леонид три недели не выходил на связь и что стало точной причиной его кончины - неизвестно.

Процессуальное решение по факту его смерти ещё не принято.

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