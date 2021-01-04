Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с гибелью пенсионера при пожаре в Таганроге
Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения федерального законодательства в связи с гибелью 64-летнего пенсионера при пожаре в Таганроге. На место выехал прокурор города.
Причины и обстоятельства пожара в двухэтажном жилом доме на улице Большой Бульварной днем 11 января выясняют следователи. Назначены судебные экспертизы.
Из дома были эвакуированы 30 жильцов. После тушения в одной из квартир обнаружили труп мужчины.