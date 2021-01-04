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Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с гибелью пенсионера при пожаре в Таганроге

Прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с гибелью пенсионера при пожаре в Таганроге
Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения федерального законодательства в связи с гибелью 64-летнего пенсионера при пожаре в Таганроге. На место выехал прокурор города.

Причины и обстоятельства пожара в двухэтажном жилом доме на улице Большой Бульварной днем 11 января выясняют следователи. Назначены судебные экспертизы.

Из дома были эвакуированы 30 жильцов. После тушения в одной из квартир обнаружили труп мужчины.

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