По факту смертельного ДТП в Ростовской области прокуратура организовала проверку

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В Ростовской области начали проверку после жуткого ДТП с погибшими женщинами и ребенком. Авария произошла 14 января в Зимовниковском районе.В тот вечер 47-летняя женщина за рулем ВАЗа двигалась по автодороге Котельниково-Песчанокопское. В какой-то момент легковушку занесло на заснеженной трассе и выбросило на встречную полосу. Автомобиль оказался прямо перед фурой «Скания» под управлением 46-летнего мужчины.Удар был настолько сильным, что оба транспорта вылетели на обочину. Легковой автомобиль разворотило — шансов выжить практически не оставалось. В результате ДТП погибли водитель ВАЗа, 70-летняя бабушка и 14-летняя девочка, которые находились на пассажирских местах.— На место происшествия выехал прокурор района Евгений Кузнецов, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. — По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Ход его расследования взят на контроль.