Минпромторг РФ прокомментировал ЧП на химкомбинате в Каменске

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Министерство промышленности и торговли РФ прокомментировало пожар на ФКП «Комбинат "Каменский"».По версии ведомства, технологическая операция, во время которой случилось происшествие, была высокоавтоматизированной. Рабочие во время ее выполнения не должны были находиться в цеху.В результате ЧП 29 июля химические ожоги всего тела получили семь человек. Они были доставлены в реанимацию ЦГБ Каменска-Шахтинского. Один из пострадавших днем 30 июля скончался.– Семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации, оказана необходимая помощь, – сообщили в Минпромторге РФ.Комиссия ведомства выясняет обстоятельства, при которых произошло ЧП.