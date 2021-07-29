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Минпромторг РФ прокомментировал ЧП на химкомбинате в Каменске

Минпромторг РФ прокомментировал ЧП на химкомбинате в Каменске
Источник фото: km-profil.ru.

Министерство промышленности и торговли РФ прокомментировало пожар на ФКП «Комбинат "Каменский"».

По версии ведомства, технологическая операция, во время которой случилось происшествие, была высокоавтоматизированной. Рабочие во время ее выполнения не должны были находиться в цеху.

В результате ЧП 29 июля химические ожоги всего тела получили семь человек. Они были доставлены в реанимацию ЦГБ Каменска-Шахтинского. Один из пострадавших днем 30 июля скончался.

– Семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации, оказана необходимая помощь, – сообщили в Минпромторге РФ.

Комиссия ведомства выясняет обстоятельства, при которых произошло ЧП.

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