Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Ростовской области



В Ростовской области в результате пожара один человек погиб, один пострадал. В Шахтах около 19 часов 20 октября загорелась одноэтажная постройка. Происшествие случилось в частном доме на улице Шурфовой.



- Площадь пожара составила один квадратный метр, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – В ликвидации возгорания участвовала шесть пожарных и две единицы техники.



Согласно данным на сайте ведомства, на тушение ушло примерно 20 минут. Сотрудники МЧС успели эвакуировать из здания одного человека. К сожалению, одну женщину спасти не удалось – она погибла на месте происшествия. Ещё одна жительница частного дома была с травмами доставлена в больницу. Сейчас причина пожара устанавливается.