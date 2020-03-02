В Ростовской области при пожаре в многоэтажке пострадал мужчина



Один человек пострадал в результате пожара в Ростовской области. Происшествие случилось в Волгодонске утром 4 марта. Примерно в 9 часов загорелась квартира в доме № 37 на проспекте Мира.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь горел на площади один квадратный метр. На месте работали 12 пожарных и три единицы техники. Пламя удалось потушить примерно за десять минут.



В результате пожара пострадал один из жильцов, сообщает DonDay Волгодонск. Он надышался дымом, и спасатели вывели его на улицу. Медики на месте оказали ему помощь. Причина пожара устанавливается.