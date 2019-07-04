При пожаре в Ростовской области погибла женщина



Женщина стала жертвой пожара в Ростовской области. Инцидент произошёл в станице Казанской Верхнедонского района в ночь на 5 июля.



На улице Маяковского около 1:30 начался пожар в неэксплуатируемой постройке. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.



- К тушению привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



С огнём удалось быстро справиться. Однако менее чем за пять минут огонь успел унести жизнь женщины. Причина происшествия устанавливается.