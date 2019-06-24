При ночном пожаре в Ростовской области сгорели два ангара, стоящих в поле



Два больших ангара сгорели в Ростовской области. Сообщение о возгорании в постройках в Азовском районе поступило 26 июня около 23 часов. Сооружения находились на территории ООО «Росполимер», занимающемся производством полимерных люков. Известно, что ангары стояли отдельно друг от друга.



Для ликвидации возгорания на место прибыли 45 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.



- Пожару был присвоен ранг № 2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Постройки горели на площади 300 квадратных метров.



На тушение ушло около двух часов. В результате происшествия никто не пострадал.