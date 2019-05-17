Мужчина пострадал при пожаре в Ростовской области



Мужчина попал в больницу после пожара в Зверево Ростовской области. Инцидент произошёл 19 мая на улице Космонавтов. Когда около 9:30 поступило сообщение о возгорании, на место ЧП выехали пять сотрудников МЧС и две единицы техники.



- Пожар случился в четырёхэтажном жилом доме на площади четыре квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



По сообщению донского главка, на тушение ушло порядка 15 минут. В результате происшествия пострадал 47-летний мужчина. Причины возгорания устанавливаются.