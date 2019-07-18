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Женщина пострадала в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Женщина пострадала в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
В Ростовской области произошло ДТП с микроавтобусом. Авария случилась около 17 часов 19 июля на автодороге Ростов-Ставрополь.

По предварительной информации, 51-летний водитель «Нивы» не уступил дорогу и врезался в «Форд Транзит», в салоне которого были шесть человек.

- В результате аварии 41-летняя пассажирка микроавтобуса получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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