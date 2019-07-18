Женщина пострадала в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области



В Ростовской области произошло ДТП с микроавтобусом. Авария случилась около 17 часов 19 июля на автодороге Ростов-Ставрополь.



По предварительной информации, 51-летний водитель «Нивы» не уступил дорогу и врезался в «Форд Транзит», в салоне которого были шесть человек.



- В результате аварии 41-летняя пассажирка микроавтобуса получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Ее доставили в больницу.



По факту ДТП проводится проверка.