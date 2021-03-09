У берегов Румынии затонул сухогруз из Ростова: есть погибшие

У берегов Румынии в Черном море затонул сухогруз. Судно Volgo Balt 179 следовало из Ростова-на-Дону в порт Констанца.Сигнал о бедствии сухогруз подал 11 марта в 03:40 по московскому времени. В момент ЧП на борту находились 13 человек. Десяти из них удалось спастись, двое погибли. Идут поиски еще одного члена экипажа.Согласно базе данных судов, судно Volgo Balt 179, следовавшее под флагом Коморских островов, прибыло в порт Ростова-на-Дону 2 марта. Пробыв в донской столице четыре дня, сухогруз отправился в Румынию. В порт Констанца он должен был прибыть 11 марта в 20.00.Что стало причиной бедствия, пока неизвестно. Детали трагедии уточняются.